Un nuevo audio se dio a conocer. Gerard Piqué ha sido relacionado a la Federación Española de Fútbol (RFEF) en los últimos días, debido a los audios publicados por El Confidencial. En esta ocasión, se filtro que el defensa del Barcelona solicitó ayuda a Luis Rubiales para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio del pasado verano. El pedido lo realizó dentro de las conversaciones sobre la negociación para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

“Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cag... jugar los Juegos Olímpicos”, se escucha decir a Piqué, que había renunciado antes a la selección absoluta y pide discreción a Rubiales.

En una respuesta posterior el presidente de la RFEF afirma que el seleccionador es quien tiene que tomar las decisiones, aunque él estaría “encantadísimo”.

“Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira ‘palante’, yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más”, respondió el presidente de RFEF.

Entre las informaciones desveladas hoy también se indica que la RFEF rechazó una oferta para celebrar la Supercopa en Qatar, en la que no había penalización si el Barcelona o Real Madrid no participaban. Qatar ofrecía 33 millones más un incremento anual del 3% a partir del cuarto año.

La publicación de estas informaciones y estos audios se han producido después de que la RFEF denunciara el pasado día 14 haber sufrido un ataque informático en el marco de una “acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos mediante la distribución de documentación confidencial con una clara intención espuria” y en la que habrían sustraído documentos, conversaciones y audios privados de su presidente y su secretario general.