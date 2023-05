En un directo de la Kings League, Gerard Piqué confesó que, a pesar de haber sido futbolista profesional por casi dos décadas, nunca le gustó hacer máquinas en el gimnasio, algo que contradice una parte de la letra de la canción de Bizarrap con su ex pareja, Shakira.

“Hace seis meses que no hago deporte, desde que me retiré. No he ido -en la vida- al gimnasio. Ese ha sido el dilema de mi carrera. Además, para entrar al vestuario del Barcelona, nos pusieron un gimnasio en medio. Era como un mensaje de ‘hoy toca máquina‘”, relató el ex futbolista español.

Ante esta revelación, uno de sus interlocutores le replicó diciendo que “yo había escuchado que sí”, en una clara referencia a la Music Sessions #53 de Shakira donde parece decirle a su ex que “mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.

Luego, al ser consultado sobre que, históricamente, los futbolistas del Barcelona han sido señalados por no pasar mucho tiempo en el gimnasio, Gerard Piqué se excusó recordando sarcásticamente a “Ronaldinho que lo usó mucho para entrenar”.









