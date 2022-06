Uno de los golpes en el mercado de fichajes del mundo tiene como protagonista a Gareth Bale. El galés fue anunciado como refuerzo de Los Angeles FC, club al que decidió unirse no solo por el dinero, como lo dejó en claro John Thorrington, copresidente y mánager general de la entidad de la MLS.

“Esta conversación no fue sobre algo financiero para Gareth o para nosotros. Si Gareth hubiera tomado su decisión por dinero, no estaría en la MLS”, explicó en una rueda de prensa tras la victoria del conjunto angelino sobre New York Red Bulls por 2-0.

El triunfo en el terreno de juego, que consolida a Los Ángeles como el mejor equipo de la Liga estadounidense en estos momentos, puso la guinda a una semana fantástica para los angelinos, que el sábado anunciaron el fichaje de Bale y este domingo informaron sobre la renovación del contrato con el mexicano Carlos Vela.

LAFC se postula ahora como gran favorito en la MLS puesto que hace solo dos semanas también anunció la incorporación del italiano Giorgio Chiellini.

Thorrington admitió que han tenido “muchas e increíblemente emocionantes noticias” y dijo que Bale y Chiellini tienen todavía “mucho que dar” en el campo. “Queremos ganadores”, aseguró.

“No ganas cinco Champions League, si no tienes esa hambre”, aseguró en referencia a Bale y su repóker de coronas europeas con el Real Madrid.

El ejecutivo de LAFC se mostró también “emocionado” por ver a Bale en un escenario diferente en la MLS y dijo que aún no tienen una fecha concreta para su posible debut pero señaló que esperan resolver el papeleo “en la próxima semana o los próximos diez días”.

En otro sentido, Thorrington dijo ser consciente de que Bale quiere afinar su puesta a punto para representar a Gales en el Mundial de Catar 2022, pero aseguró que su equipo y el jugador aspiran a tener “una relación de larga duración”. “Nunca hablamos de solo seis meses o de solo para el Mundial (...). Nuestra definición de ‘éxito’ y la de Gareth es la misma”, sentenció.

Con información de EFE.