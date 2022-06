Gareth Bale se unió a la larga lista de estrellas que jugarán en la Major League Soccer (MLS). Hace poco, Los Angeles FC hizo oficial el fichaje del galés, quien, tras terminar su ciclo exitoso con Real Madrid, había sido vinculado con clubes de Europa. No obstante, el delantero eligió cruzar el charco para sumarse a la liga americana.

Luego de que la operación se cerró, el medio The Athletic desveló detalles desconocidos con relación a la contratación del ‘Expreso de Cardiff’ por los angelinos. El primer contacto se produjo durante el partido más importante del año, para el futbolista: el 5 de junio, cuando Gales se midió a Ucrania por el último boleto de UEFA al Mundial Qatar 2022.

En aquella jornada (victoria para los ‘Dragones’ por 1-0 gracias a un autogol de Andriy Yarmolenko ante un disparo de Bale), John Torrington, presidente del club estadounidense, estuvo en el estadio. De entrada, según señala el medio citado, el directivo nunca imaginó en ese momento en hacerse con los servicios del extremo. De todos, se quedó a ver el espectáculo.

Con el pase de Gales a la Copa del Mundo y en medio de los festejos liderados por el atacante, Torrington recibió un mensaje inesperado de Patrick McCabe, integrante de Stellar Group, compañía de representación de Estados Unidos. “¿Podemos hablar sobre Gareth Bale?”, decía el contenido.

Entonces, después de aquella primera comunicación, empezó todo. “¿Si había pensado, al empezar el curso, ‘Vamos a apartar dinero para fichar a Gareth Bale’? No, no entraba dentro de mis planes”, dijo el titular LAFC a The Athletic. “Pero le dije a nuestros dueños que hay momentos para tirar de oportunismo y que debíamos estar en posición de atacar”, añadió.

Así las cosas, Bale quedó vinculado con el elenco ‘Black & Gold’ hasta junio del 2023 a cambio de 70 mil 84 euros, una cantidad que abonaron a Inter Miami de David Beckham, pues ellos tenían la primera opción de adquirir al jugador de 32 años. En más, Gareth ganará 1.5 millones de euros por concepto salarial.

En principio, el nacido en Cardiff no forma parte de los conocidos ‘jugadores franquicia’, los que, entre otras cosas, tienen un sueldo que supera el tope establecido por la MLS. De todos modos, el ex Tottenham puede entrar al grupo de tres de Los Angeles FC si prolonga su estancia en el campeonato norteamericano.

Algo que, de momento, podría ocurrir. Al menos ello dejó entrever Jonathan Barnett, representante de Bale. “Él no necesita jugar al fútbol. Pero, si todo va bien podría quedarse un tiempo. ¿Por qué no? Tendrá una buena vida allí y aún disfruta jugando. Veamos cómo va todo. Además, será una decisión con las dos partes implicadas”, confesó.