Boca vs. Tigre EN VIVO juegan en La Bombonera este miércoles 15 de junio por la Jornada 3 de la Liga Profesional Argentina, un duelo que para los ‘Xeneizes’ es clave porque deben recuperarse del tropiezo sufrido en Santiago Del Estero, pues perdieron el fin de semana ante Central Córdoba. Los de Battaglia pondrían nuevamente a su mejor once para este duelo, contando con Orsini y Romero en la lista de concentrados, siendo el paraguayo la posible sorpresa en el once titular para la tarde del miércoles. El encuentro se llevará a cabo desde las 19:00 horas de Argentina y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium, que en esta jornada 3 es el encargado de transmitir el duelo del ‘Xeneize’.

Así motiva y agradece Boca a su hinchada. (Video: Boca Juniors)