Boca necesita salir de un momento irregular que vive en la Liga Profesional Argentina cuando reciba este sábado 06 de agosto a Platense, equipo que pelea por las primeras posiciones del fútbol argentino y que buscará dar el golpe en la Bombonera. El ‘Xeneize’ viene de perder por goleada 3-0 ante Patronato como visitante y no puede ceder más puntos si no quiere alejarse del líder Tucumán, que marcha 10 puntos por encima con 25 unidades. Por su parte, Platense no gana hace 2 jornadas y en la última fecha igualó como local 0-0 ante Barracas Central, por lo que será importante sacar un buen resultado en una cancha siempre complicada como la de Boca. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y podrás seguir todo el minuto a minuto del Boca-Platense.

LA PREVIA DEL BOCA VS. PLATENSE POR LIGA PROFESIONAL

Boca Juniors se prepara de cara al duelo ante Platense por la Liga Profesional Argentina. (Video: Boca Juniors)