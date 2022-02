De las historias más increíbles en el mundo del fútbol. Francesco Flachi es un deportista italiano que llegó a jugar en equipos importantes como Fiorentina y Sampdoria, pero cuya carrera fue interrumpida por una suspensión de doce años debido a que dio positivo por cocaína.

Después de una larga espera, el castigo terminó y el futbolista decidió volver a las canchas. A los 46 años, Flachi reapareció el reciente domingo haciendo lo que más le gusta. Con camiseta del Signa, de la Quinta División de Italia, el personaje se volvió a sentir jugador.

“Me sentí bien, podría haber hecho aún más, al menos llegar al final de la primera parte. Este día cancela 12 años de inhabilitación. Es mi renacer”, declaró Flachi, en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

La publicación de la Liga Nacional Amateur de Italia.

“Al principio me sentí mareado, hace una semana que no duermo por la tensión. Ahora estoy muy feliz, quiero agradecer a todos los que me hicieron sentir como antes: un jugador de fútbol”, añadió el futbolista.

Flachi estuvo en el gramado durante media hora en el choque contra Prato 2000. Su regreso a la actividad fue especial, además, por que se reencontró con Walter Novellino, su exentrenador en Sampdoria en la temporada 2002-03, quien estaba en la tribuna.

“Recuerdos azules que colorean la nueva vida futbolística de Francesco en Eccellenza (liga de la Quinta División), entre el amor por el partido y la amistad con el inolvidable mentor”, fue el mensaje que puso la Liga Nacional Amateur en Facebook, para celebrar el especial acontecimiento.

Francesco Flachi dio positivo por cocaína en un control a finales de 2009 y el Comité Olímpico Italiano (CONI) lo castigó con doce años. El jugador, por ese entonces de 34 abriles, fue sometido a exámenes en un partido de su equipo, Brescia, contra el Módena, el 19 de diciembre de 2009. El resultado se confirmó el 13 de enero del 2010.