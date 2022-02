FIFA, tal como adelantó el último domingo mediante una nota oficial, anunció más disposiciones con relación a Rusia. Este lunes, el ente rector y UEFA confirmaron la suspensión de la actividad futbolística vinculadas a los rusos. Así, por ejemplo, la selección ya no jugará contra Polonia en marzo en la repesca de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. En consecuencia, el cuadro nacional tampoco estará en el torneo que será entre noviembre y diciembre de este año.

“Tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, decisiones que preveían la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido hoy conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en las competiciones de la FIFA y la UEFA hasta nuevo aviso”, señala el comunicado de FIFA.

En ese sentido, la institución que dirige Gianni Infantino reiteró el rechazo a las acciones armadas iniciadas por Rusia y se solidariza con el país afectado. “El fútbol está totalmente unido aquí y en total solidaridad con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre las personas”.

De esa manera, FIFA se alineó al Comité Olímpico Internacional (COI). En primera instancia, el ente recomendó a las diversas federaciones deportivas trasladar o cancelar cualquier clase de competiciones oficiales programadas en Rusia y Bielorrusia. Aquella fue la acción inicial frente el ataque bélico sobre Ucrania.

La comisión ejecutiva del COI recomendó este lunes no invitar a rusos y a bielorrusos a competiciones deportivas, tras la invasión rusa en Ucrania. Señalando que muchos deportistas de Ucrania se ven impedidos de competir debido al ataque de las tropas rusas contra su país, la comisión ejecutiva del COI “recomienda a las federaciones internacionales deportivas y a los organizadores de manifestaciones deportivas no invitar o no permitir la participación de deportistas y representantes oficiales rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales”.