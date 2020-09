Retener a Lionel Messi era la tarea más importante de Barcelona con miras a la siguiente temporada. El pasado viernes, los azulgranas aseguraron la permanencia del ’10′. Sin embargo, el cuadro comandado por Ronald Koeman todavía necesita reforzar la ofensiva. El DT no cuenta con Luis Suárez y tiene dos opciones para reemplazarle: Lautaro Martínez y Memphis Depay.

Con respecto a uno de los delanteros mencionados, este jueves se pronunció Javier Zanetti, leyenda y actual vicepresidente de la institución italiana, dejó bien en claro que por el momento el futbolista no se irá del club y seguirá en la Serie A.

“No se va a ir. Por ahora, forma parte del presente y del futuro del Inter. Es parte del patrimonio del club como muchos otros jóvenes. Ha crecido muchísimo y esperemos que siga creciendo”, declaró en diálogo con el programa 90 Minutos, de Fox Sports.

Asimismo, el dirigente resaltó el buen presente del futbolista de 23 años y confía que su buen rendimiento lo ayudará a afianzarse en la selección argentina de Lionel Scaloni.

“A mí me pone muy contento el presente de Lautaro porque hice mucho para que se haga esta operación. Cuando uno se fija en un jugador joven y mira su futuro, esperábamos que Lautaro tenga este crecimiento. Lo que está haciendo en estos dos años que lleva en Italia es muy bueno, me pone contento tanto por el Inter como por la selección. Ojalá tengamos un nueve para muchos años, lo deseo de corazón”, agregó.

Finalmente, habló sobre la cláusula de contrato de Martínez (111 millones de euros): “Hay respeto por parte de los clubes, después bien se sabe que en el fútbol hay dinámicas diferentes que se van viviendo día a día. Hay jugadores que tienen cláusulas y si viene un club y paga hay poco por hacer. En este caso Lautaro está muy bien en el Inter y yo lo noto que está feliz”.

¿Lionel Messi pudo llegar al Inter?

Zanetti también fue consultado sobre la posibilidad de incorporar a Lionel Messi en caso se diera su salida del Barcelona.

“Soy sincero, no existía esa posibilidad. Después de todo lo que pasó con esta pandemia, no solo el Ínter, muchos clubes en el mundo han quedado afectados. Ahora tratamos de vender para después comprar. Hace un año que empezamos este nuevo desafío con Antonio Conte como entrenador, el campeonato pasado fue muy bueno. No se pudo ganar al final pero hemos crecido mucho. Queremos continuar lo que se empezó, mejorar, que no va a ser fácil, pero el Inter va a ser protagonista el próximo torneo”, explicó.