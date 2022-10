Fue un partido difícil, pero lograron obtener los tres puntos. Barcelona superó a Celta de Vigo con un único gol de Robert Lewandowski por la octava jornada de LaLiga que se disputó en el Camp Nou y, tras ello, Xavi Hernández evaluó a su equipo, al que consideró debe “ser más constante”.

“Hace tres semanas volábamos y ahora no. Ha habido el parón por selecciones, y hemos viajado y jugado mucho. También hay que sacar estos partidos. En los últimos minutos hemos concedido demasiado, pero en los momentos que no estás bien tienes que sufrir. Aunque no estoy satisfecho con la segunda parte”, sostuvo el técnico azulgrana en rueda de prensa.

Uno de los futbolistas más destacados dentro del partido fue el arquero blaugrana y Xavi declaró que “hace dos semanas me decían que teníamos dependencia de Lewandowski y ahora me dicen que tenemos dependencia de Ter Stegen. Quizá la semana que viene me diréis que tenemos dependencia de Pedri. Bienvenido sea”.

Respecto a lo realizado a nivel de calidad consideró que “en los primeros 45 minutos lo hemos hecho muy bien, les hemos sometido. Hemos hecho 45 minutos muy buenos. Después la circulación de la pelota ha bajado el ritmo y hemos sufrido”, analizó.

“En estos partidos debes hacer el 2-0, que lo cambia todo. Debes sentenciar en los momentos que eres mejor que el rival porque si no lo haces acabas sufriendo, como ha sucedido. El Celta ha tenido algunas ocasiones de gol para empatar”, sentenció Xavi.

Cabe destacar que, Barcelona chocará el próximo domingo 16 de setiembre ante el Real Madrid en el que será el primer clásico español de la temporada.