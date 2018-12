Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen no son garantía para el comando técnico de Barcelona por las lesiones que sufren constantemente. Por ello, el club ha iniciado la búsqueda de un central capaz de suplir al francés y al belga.

Según el medio catalán RAC 1, Jeison Murillo es el futbolista elegido por la dirección deportiva de la institución. El defensor llegaría al cuadro azulgrana en enero del próximo año y en calidad de cedido.

La misma fuente indica que Barcelona y Valencia, dueño de los derechos del colombiano, tienen conversaciones avanzadas para concretar el préstamo del central. Para llegar a un acuerdo, ambos clubes deben cerrar cifras en cuanto al tema económico.

Por el lado deportivo, la salida de Jeison Murillo del Valencia será sencilla. El 'cafetero' no tiene la confianza del entrenador del conjunto 'che'. Marcelino lo ha requerido entre juegos durante esta temporada: Juventus (Champions League), Celta (Liga Santander) y Ebro (Copa del Rey).

El portal de AS señaló que Murillo no participó del entrenamiento del miércoles y da como segura la salida del sudamericano rumbo al Barcelona. Ello, por otro lado, no implica que Denis Suárez -sin muchos minutos en el Camp Nou- sea parte de la operación.