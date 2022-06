Era una conferencia de prensa de la ‘Roja’, pero no dudó en disipar las especulaciones. Sergio Busquets se refirió a la situación del Barcelona y la posibilidad de reducir su sueldo, al igual que sus compañeros dentro de la plantilla que dirige Xavi Hernández. El futbolista blaugrana se encuentra con España que enfrentará a Suiza por la UEFA Nations League.

“No nos han propuesto nada y no sabemos nada más que lo que escuchamos por periodistas. No me molesta nada, es parte del juego, pero creo que no es la mejor decisión hacerlo a través de la prensa, mejor siempre directo y en un cara a cara”, dijo de forma directa en un mensaje hacia su club.

A su vez, Busquets también habló sobre el protagonismo que ha tomado en los últimos años en Barcelona luego de ser uno de los últimos canteranos que se mantiene vigente en el club. Además, aclaró que no siente ser un problema para los temas directivos o decisiones.

“Siempre he sido así, he salido del fútbol base del Barcelona, llevo muchos partidos, he dado la cara siempre, he estado bien siempre y no soy ningún problema, ni mucho menos”.

El centrocampista se encuentra enfocado en lo que será el partido de la Selección de España vs. Suiza por la Liga de Naciones y dijo que luego de esto verá su futuro en Barcelona y también conversará con los directivos sobre los rumores con disposición de ayudar al equipo.

“Ahora estoy centrado en la Selección, se están diciendo muchas cosas, pero no ha pasado ni una cosa ni otra (renovación o recorte de sueldo). Estoy tranquilo, cuando acabe la temporada con estos partidos y vuelva de vacaciones, no sé lo que me dirán. Me gustaría que me lo dijeran a mí y no enterarme por otros lados, pero siempre estoy dispuesto a ayudar y dar el máximo de mí”, sentenció.