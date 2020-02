El Inter de Milán será el rival del Getafe, mientras que el Sevilla se medirá a la Roma en octavos de final de la Europa League, según el sorteo realizado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). En este doble enfrentamiento hispano-italiano, los españoles contarán con la ventaja de disputar el partido de vuelta en casa, mientras que el Sevilla jugará primero en su estadio.

En unas eliminatorias que se disputarán el 12 y el 19 de marzo, el Manchester United se medirá en octavos al Austria Linz ASK, con la ventaja de jugar el partido de vuelta en Old Trafford. Al Sevilla, quíntuple vencedor de la Europa League, que se verá las caras con la Roma, le correspondió uno de los emparejamientos más difíciles del sorteo, que no tuvo cabezas de serie.

El partido tiene el ‘morbo’ de ser la vuelta de Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’, director deportivo del Sevilla, a un club romano donde estuvo casi dos años ejerciendo el mismo cargo, donde fue el encargado de ‘jubilar’ como jugador al ídolo romanista Francesco Totti, algo que nunca le fue perdonado por la afición de la ‘Loba’. No dejó un buen recuerdo.

El conjunto andaluz sufrió para eliminar a los rumanos del Cluj en dieciseisavos. Tras empatar 1-1 en la ida como visitante, el Sevilla solo pudo sacar un 0-0 en casa y el VAR le echó una mano con la anulación de un tanto al Cluj. Por su parte, el Olympiakos griego, que eliminó al Arsenal en la prórroga en Londres, se enfrentará de nuevo a un club ingles, Wolverhampton, que dejó fuera al Espanyol en dieciseisavos.

LLAVES DE OCTAVOS DE FINAL