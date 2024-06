Portugal ya está clasificada a la siguiente fase la Eurocopa 2024, pese a que todavía le queda disputar el duelo ante Georgia este miércoles 26 de junio. Por esta razón, el técnico del cuadro luso usará un equipo alternativo, pero mantendrá en el once titular a uno de los más importantes: Cristiano Ronaldo.

El jugador de 39 años ha sido pieza clave en los encuentros de Portugal y rompió un récord en el partido contra Turquía. La asistencia que le dio a Bruno Fernandes lo convirtió en el jugador con más asistencias en la historia del torneo.

“Puedo decir que el capitán va a estar en el once inicial. Es importante. Viene de una temporada en la que juega todos los partidos, con muchos minutos y va a continuar jugando, con un ritmo competitivo, porque no es bueno parar y después reactivar en seis días. El capitán y Diogo Costa estarán en el once titular”, anunció Roberto Martínez, técnico de Portugal.

Aunque ‘CR7′ todavía no ha marcado en esta edición de la Eurocopa, el portugués es el goleador histórico de este torneo con 14 goles. Con su titularidad, es posible que aumente su cifra ante Georgia y siga rompiendo récords.

Cabe resaltar que esta sería la última oportunidad de Cristiano para batir récords en la Eurocopa, pues el luso estaría cerca del retiro debido a su edad.





Portugal goleó 3 a 0 a Turquía con pase magistral de Cristiano

A pesar de que Cristiano Ronaldo no anotó en la goleada de la Selección de Portugal 3-0 a Turquía, el partido fue una total exhibición lusa que se coronó con la clasificación a octavos de la Euro 2024.

El primer tanto llegó a los 21 minutos y desde los pies de Bernardo Silva, quien recibió un centro-shock hacia atrás muy peligroso de Bruno Mendes y convirtió. Parado en el punto penal, el citizen no perdonó.

El segundo tanto del partido vino tan solo siete minutos después, cuando Samet Akaydin se equivocó en todo: intentó darle a su arquero, cuando podría haber ido al frente y se la dio desviado y muy fuerte. Autogol.

En cambio, el tercer tanto, el de la goleada, no fue un blooper ¡para nada! El tercer gol del partido fue una generosidad, una delicatessen, de Cristiano Ronaldo, quien -con el arco a merced- se la cedió a Bruno Fernandes.

De ahí en más, el partido se convirtió en “CR7 merece su gol, necesita anotar” y, en ese contexto, seguramente batiendo algún récord, hasta cuatro hinchas invadieron el campo de juego para tomarse una selfie con su héroe.





