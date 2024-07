En cada año y en cada torneo, siempre, desde el retiro de Edson Arantes Do Nascimento, el único jugador —en toda la historia— en haber ganado tres mundiales, creador del jogo bonito y quien le dio significado a la camiseta número 10 como el manto que viste al mejor jugador de cada equipo, todos —consciente o inconscientemente— hacemos el ejercicio por encontrar al nuevo (o mejor) Pelé… Que Maradona, que Romario, que Ronaldo, que Messi, que Mbappé, que Neymar y —ahora— que Yamal. Sí, la joya diecisieteañera de España en esta Eurocopa.

Y es que el novel delantero catalán ha sorprendido al mundo entero en esta Euro pues, con apenas 16 años y 338 días, se convirtió en el futbolista más joven en debutar en este torneo y, también, en asistir a un compañero en su debut copero. Y no solo es eso, pues el extremo derecho (es zurdo, pero juega a perfil cambiado) sumó dos pases-gol más en octavos y en cuartos de final, con lo cual llegó a ser el mayor asistidor español de toda la historia de la Euro, junto a consagrados como Olmo, el ‘Guaje’ Villa y Cesc Fábregas. ¡Sí, a ese nivel está el nuevo chico de oro!

Y, otra vez, no solo eso. El Messinho, como lo apodaron desde que deslumbrara en La Masía, la academia del FC Barcelona, con tan solo 16 años y 362 días, logró ser el futbolista más joven en toda la historia de la Eurocopa en marcar un gol. ¡Es el niño récord! ¡O el adolescente récord! Como quieran llamarlo, pero, sin duda, a un año de la adultez (ayer cumplió 17), hoy podría convertirse en el campeón más joven del torneo y no solamente por pertenecer a la plantilla “y ya”, como tantos otros, sino por ser pieza fundamental entre los dirigidos por De la Fuente.

Junto a Nico Williams (de 22 años), Lamine Yamal lidera a la nueva generación dorada de la Selección de España —plagada de jóvenes estrellas como Ferrán Torres (24), Pedri (21), Fermín López (21), entre otros— que ya daba destellos de su futuro en la última Copa del Mundo, dirigidos en ese entonces por Luis Enrique, pero que —hoy; sí, hoy— está a tan solo un paso de la consagración en el torneo de selecciones más importante del Viejo Continente cuando se enfrente a la poderosa Inglaterra, que —de ninguna manera— quiere ser la ‘bisubcampeona’ de Europa.

Faltan algunas horas para el pitazo inicial (2 p.m.) y otro par más para saber el resultado final, pero, gane o pierda, campeone o subcampeone, haga gol o no, dé una asistencia o no, el futuro de Lamine Yamal es muchísimo más que prometedor, y definitivamente su gran objetivo será el Mundial de 2026, en el que no podrá alcanzar los récords de juventud de Pelé (debutó, anotó, asistió y campeonó, con 17 años, en el Mundial 1958), pero sí podrá seguir construyendo una carrera más que exitosa, donde ya es el llamado a rivalizar con ‘Donatello’, ‘Vini’ y el ‘Cyborg’ como el mejor del mundo.

Pues, a los 16 años y pico, por ejemplo, Kylian Mbappé apenas se preparaba para debutar en el Mónaco para, un año después, “recién” anotar su primer gol; Vinicius Junior todavía no se estrenaba como artillero en el Flamengo brasileño; y Erling Haaland aún no le presentaba su metralla a la modesta liga noruega ni mucho menos al mundo entero. Todo esto le da muchísima mayor jerarquía y peso a lo que está logrando el joven delantero español en este vibrante torneo que se termina hoy. Y recuerden: ¡apenas tiene 17 años!

Y no podía faltar la comparación con los dos últimos mejores jugadores del mundo, aunque —alerta de spoiler— sorprendentemente no nos perdemos de mucho, ya que tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo, ambos, debutaron pasados los 17 años y marcaron su primer tanto muy cerca de la mayoría de edad antes, mucho antes, de convertirse en los más ganadores del Balón de Oro de toda la historia. Otra vez: ¿se dan cuenta de todo lo que está logrando Lamine Yamal? ¡Y lo estamos viendo en vivo y en directo! ¡Ojalá —toquen madera, por favor— el chico de oro siga y siga creciendo!





Alineaciones de España e Inglaterra (final Eurocopa):

España (4-2-3-1): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Morata y Nico Williams.

Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Morata y Nico Williams. Inglaterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Shaw; Mainoo, Rice; Foden, Saka, Bellingham y Kane.





