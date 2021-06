Francia se prepara para enfrentar a Suiza por los octavos de final de la Eurocopa 2021. El plantel galo se encuentra concentrado en el partido y solo se mueven del hotel para entrenar debido al estricto protocolo contra el coronavirus que existe en el torneo. Están muy seguros en el hospedaje, aunque, Didier Deschamps pasó un incómodo momento.

El seleccionado francés se encontraba en la terraza del hotel de su equipo en Bucarest cuando se dio cuenta que estaba atrapado. Tal parece que cerró la puerta sin saber que no iba a poder abrirla desde fuera.

El curioso momento fue grabado por una estudiante en su cuenta de Twitter. Suizie Legeay relató cómo ella y un grupo hinchas tuvieron que avisar en recepción para que algún empleado se acerque al espacio y rescate al entrenador que, a gritos, pidió que lo ayuden a salir.

Show Player

“Hoy, puedo decir que ayudé a Didier Deschamps, atrapado en la terrada de su hotel en Bucarest. Este Erasmus, definitivamente, ya no tiene sentido. Pongo la prueba (el vídeo) de todos modos (algún lector no se lo creía). No llamó desde su pequeño tejado pidiéndonos que fuéramos a recepción”, explicó.

Luego de ser rescatado, Deschamps intentó hablar con los aficionados y darles las gracias, pero no se lo permitieron por los protocolos contra el coronavirus. Con quienes sí se pudo reunir fue con sus jugadores. Algunas risas no faltaron.

Preuve à l’appui quand même. Il nous a appelé de son petit toit en nous demandant d’aller à la réception. pic.twitter.com/SKXxX7KwJr — Suzie Legeay (@suzielge16) June 25, 2021