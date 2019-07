Estados Unidos vs. Holanda EN VIVO por la final del Mundial Femenino Francia 2019 vía DirecTV Sports

Estados Unidos vs. Holanda EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Estados Unidos vs. Holanda este domingo 07 de julio, por la final del Mundial Femenino Francia 2019 en el Groupama Stadium, en Décines-Charpieu, desde las 10:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este choque será transmitido por la señal de DirecTV Sports para Sudamérica (Brasil por SporTV). En México por Univisión TDN, Nu9ve y Televisa Deportes. En Estados Unidos vía NBC Sports, Telemundo Deportes, FOX Network. En Reino Unido por BBC Sport Live. En España por Gol. En Francia vía Canal+. Streaming internacional HD por Eurovision Sports.

Las selecciones de Estados Unidos vs. Holanda definen este domingo el título mundial del fútbol femenino en Francia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este duelo.

Estados Unidos vs. Holanda - horarios en el mundo

10:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:00 horas en Venezuela, Bolivia

12:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

17:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Estados Unidos contra Holanda: las vigentes campeonas del mundo y las campeonas de Europa disputarán el domingo en Lyon una atractiva final del Mundial de fútbol femenino, en la que el 'Team USA' parte como favorito.



Sobre el papel, todo parece preparado para que Estados Unidos conquiste su cuarto título mundial, después de los logrados en 1991, 1999 y 2015, y para que añada este éxito a un nutrido palmarés en el que lucen también con fuerza cuatro medallas de oro olímpicas (1996, 2004, 2008, 2012).



Estados Unidos vivió el martes el que pudo haber sido el partido de más nivel del Mundial, el que ganó 2-1 a Inglaterra, con un penal detenido en el final del partido por la arquera Alyssa Naeher.



"Será muy complicado, pero estamos preparadas", afirmó la seleccionadora de Holanda, Sarina Wiegman, pensando en la final.



"Es increíble tener la oportunidad de disputar la final. Será difícil, pero en un partido todo puede pasar", se ilusionó.



Holanda sufrió por su parte para imponerse 1-0 a Suecia en la prórroga, gracias a un tanto salvador de Jackie Groenen el miércoles.



Para Holanda será la primera final mundial de su historia, cuatro años después de su debut en el torneo y dos años tras su coronación en la Eurocopa disputada en su país.



La 'Marea Oranje', el nutrido grupo de hinchas del país desplazados a Francia, llenará de color las calles de Lyon, pero los 5.000 holandeses serán minoría ante la presión de 20.000 estadounidenses.



Lieke Martens, que es considerada la mejor jugadora holandesa, no tiene seguro poder comenzar el partido debido a un dolor en un dedo del pie.



La atacante del Barcelona comenzó de titular la semifinal, pero luego tuvo que ser cambiada en el descanso.



En Estados Unidos persiste una pequeña incertidumbre sobre el estado de Megan Rapinoe, que arrastra problemas en los isquiotibiales y que fue baja contra las inglesas.



"Es una pequeña lesión. Espero estar de vuelta para la final", decía la emblemática atacante, conocida por su juego ofensivo fuera y dentro del terreno de juego, incluyendo sus opiniones abiertamente hostiles contra el presidente Donald Trump.