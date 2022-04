Barcelona vs. Mallorca EN VIVO se enfrentan en el partido de la jornada 34 de LaLiga Santander este domingo 1 de mayo del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Camp Nou. Los azulgranas esperan sacudirse de la inédita racha de tres derrotas consecutivas en el Camp Nou: Eintracht Frankfurt (2-3), Cádiz (0-1) y Rayo Vallecano (0-1). Además, la situación de los catalanes va más allá de los resultados, pues todavía no está segura su presencia en la ronda de grupos de la próximo Champions League.De su lado, Mallorca también tiene una lucha particular en la temporada: seguir en LaLiga. El equipo de Javier Aguirre viene de vencer por 2-1 a Alavés y, por ahora, está fuera de la zona roja. Pero, para alejarse definitivamente, el ‘Vasco’ alista una sistema con cinco defensores para tentar contener los avances del cuadro liderado por Xavi Hernández. Este partido podrás verlo vía ESPN en todo Latinoamérica y en España vía Movistar Plus.

Barcelona Vs Mallorca: así se vive la previa del partido | VIDEO: Barcelona