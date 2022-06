Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la tercera jornada de la Liga Profesional este miércoles 15 de junio del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio La Bombonera.

Los ‘Xeneizes’ quieren recuperarse de la derrota sufrida contra Central Córdoba (1-0) en la fecha pasada. En casa, el equipo de Sebastián Battaglia se cruzará con el rival que batió (3-0) en la final del torneo anterior para ser campeón. No obstante, el ‘Matador’ tuvo un arranque auspicioso por si victoria sobre Unión y el empate contra Barracas Central.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Tigre por la Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (16 de junio)

Para levantarse, Battaglia quiere hacer cambios en la oncena. Jorge Figal es opción para reemplazar a Marcelo Weigandt en la banda derecha o, si no llega al 100 por ciento, al central Carlos Izquierdoz. En tanto, Agustín Sández y Óscar Romero también buscan un lugar en el equipo. Finalmente, Sebastián Villa completará el tridente con Darío Benedetto y Exequiel Zeballos.

De su lado, Tigre pierde por expulsión a Abel Luciatti, quien sería reemplazado por Nicolas Demartini. En más, el técnico Diego Martínez piensa en Cristian Zabala o Ezequiel Fernández para el medio sector en lugar de Lucas Menossi. Arriba, Mateo Retegui pelea con Pablo Magnín por quedarse con el puesto del ‘9′.

Boca Juniors vs. Tigre: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Tigre puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Tigre por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Tigre deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Tigre: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi, Jorge Figal o Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz o Figal, Marcos Rojo, Agustín Sández o Frank Fabra, Alan Varela, Pol Fernández, Óscar Romero o Juan Ramírez, Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Nicolás Demartini, Sebastián Prieto; Sebastián Prediger, Lucas Menossi o Ezequiel Fernández o Cristian Zabala, Agustín Obando, Ijiel Protti, Facundo Colidio; y Pablo Magnín o Mateo Retegui.

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs. Tigre por la Liga Profesional?