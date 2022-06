River Plate vs. Lanús EN VIVO se enfrentan en el partido de la quinta jornada de la Liga Profesional este sábado 25 de junio del 2022 desde las 6:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Monumental.

Los ‘Millonarios’ y los ‘Granates’ han obtenido el mismo récord de resultados en el segundo campeonato de la temporada: una victoria, una derrota y dos empates. Por coincidencias, el equipo de Marcelo Gallardo y el de Jorge Almirón recién saborearon sus primeros triunfos contra Unión (1-5) y Colón (1-0), los clubes de Santa Fe.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Lanús por la Liga Profesional?

Perú – 6:30 p.m.

Ecuador – 6:30 p.m.

Colombia – 6:30 p.m.

México – 6:30 p.m.

Chile – 7:30 p.m.

Venezuela – 7:30 p.m.

Bolivia – 7:30 p.m.

Paraguay – 7:30 p.m.

Argentina – 8:30 p.m.

Uruguay – 8:30 p.m.

Brasil – 8:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (26 de junio)

La ‘Banda’, que la semana entrante se mide a Vélez Sarsfield en la ida de octavos de la Copa Libertadores, presentó a Paulo Díaz como novedad en la nómina. Mientras que Matías Suárez y Milton Casco no salieron entre los convocados. Se espera que el ‘Muñeco’ Gallardo piense en rotaciones para afrontar ambos frentes.

De su lado, Lanús se alista para repetir el mismo equipo que otorgó tres puntos (los primeros del certamen) al cuadro liderado por Almirón. La única excepción será el ingreso de Nicolás Pasquini por la banda para reemplazar a Alexandro Bernabei, quien se marchó expulsado en el segundo tiempo ante el ‘Sabalero’.

River Plate vs. Lanús: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Lanús puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Lanús por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Lanús deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Lanús: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez, Elías Gómez; Bruno Zuculini, Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.

Lanús: Fernando Monetti; Brian Aguirre, Matías Pérez, Diego Braghieri y Nicolás Pasquini; Ángel González, Tomás Belmonte, Maximiliano González y Lautaro Acosta; Lucas Varaldo y José Sand.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Lanús por la Liga Profesional?