Resistido por unos y defendido por otros. España ha ganado su derecho de disputar los octavos de final de la Eurocopa en medio de las críticas de su prensa y los cuestionamientos de exfutbolistas que no le ven mucho futuro al equipo en la competencia. La mayoría de los dardos apuntan a una persona: Luis Enrique , quien mantiene una cierta disonancia con las cámaras de los medios de comunicación y prefiere tomarse los ácidos comentarios sin mucho aspaviento.

El técnico de la “Roja” es el principal blanco por sus decisiones y por su incapacidad de hacer funcionar nuevamente a un equipo que está desesperado por mantenerse en la élite del fútbol. España es una de las dos selecciones que más veces ha ganado la Eurocopa (1964, 2008 y 2012) y una de las pocas que ha conquistado la Copa del Mundo (2010). Pero aquellos años gloriosos quedaron atrás y hoy pasa por una suerte de recambio generacional que no ha podido cultivarse ni dar frutos.

Sin retroceder mucho, el ruido mediático empezó con la lista de futbolistas que Luis Enrique anunció para la Eurocopa. “Sin el capitán Sergio Ramos, con la ausencia de algunos de los mejores jugadores españoles del momento como Sergio Canales, Iago Aspas, Dani Parejo o Nacho Fernández, y la convocatoria de jugadores que han tenido una participación casi residual esta temporada en sus equipos, véase Eric García, Pablo Sarabia o Laporte, las críticas se han incrementado por los resultados en el terreno de juego”, da cuenta la Cadena SER.

España venció 5-0 a Eslovaquia y clasificó a octavos de final de la Eurocopa 2020. Mira aquí todos los goles del partido. (Foto: AFP)

DESCONTENTO MEDIÁTICO

Es obvio que el descontento mediático inicia desde aquella decisión y se justifica, en parte, por los dos empates iniciales que cosechó Luis Enrique ante Suecia (0-0) y Polonia (1-1). En ambos casos, España fue superior a su rival; pero el resultado muestra otra cosa: un equipo dueño de la posesión del balón que es incapaz de dominar el juego. “Si sucede eso es porque sus rivales se dejan dominar, de ahí que decir que lo único que falta es finalizar las jugadas no solo no es verdad, sino que es engañarse”, afirma Kike Marín, periodista de El Confidencial de España.

En el mismo sentido, Eduardo Castelao, periodista de El Mundo de España, coincide con su colega y cuestionó el juego de la ‘Roja’: “Polonia le generó dos ocasiones de gol y le marcó uno. No pinta bien España, que sólo domina la zona del terreno de juego que está entre las dos áreas. En ellas, en una y en la otra, es un equipo menor que no sabe manejarse”.

Y Rafael van der Vaart también se sumó a las críticas con una fulminante frase que molestó a Luis Enrique y a sus jugadores: “España es horrible, lo único que hacen es pasarla de un lado a otro. No tienen ni a un jugador que sepa dar un pase definitivo”, dijo el exvolante del Real Madrid.

ODIOSA COMPARACIÓN

Los dardos de la prensa y la ola de cuestionamientos disminuyeron cuando España goleó 5-0 a Eslovaquia y clasificó a octavos de final como segunda de su grupo en la última fecha. Luis Enrique, por su puesto, respondió con todo y reconoció que la victoria fue un alivio para el equipo ante tanta mediática presión.

“No me ha dolido nada, no sé de qué hablan o critican. ¿Van der Vaart? Por favor. Tenemos que estar preparados para todas las críticas, algunas se caen por su propio peso como las de este señor. (...) Es un alivio, no sé si una liberación. A la selección se le podrán quejar muchas cosas, pero de pelear del minuto 1 al 90 nada”, sostuvo.

Pero más allá de sus palabras, los números del técnico asturiano hablan por sí solos. Sin contar el duelo contra Eslovaquia, el DT dirigó 20 partidos a la “Roja” y logró 9 triunfos, 8 empates y 3 derrotas, con 39 goles a favor y 16 en contra. Nada comparado a las de su antecesor, Julen Lopetegui (no consideramos a Fernando Hierro, Robert Moreno ni Luis de la Fuente por ser entrenadores circunstanciales), quien cosechó 14 victorias y 6 empates en 20 partidos, con 61 goles a favor y 12 en contra.

Ahora, a España le toca demostrar en octavos de final que puede sacudirse de toda crítica. Este lunes (11:00 a.m.) tendrá una oportunidad perfecta ante la Croacia de Luka Modric y recuperar esa confianza perdida luego del último título ganado en 2012. ¿Podrá?