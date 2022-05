Los rumores sobre la llegada de Erling Haaland al Manchester City no paran. Por ello, en declaraciones a la prensa, Pep Guardiola recibió la pregunta sobre el delantero noruego y su posible fichaje con el club inglés. El entrenador español sostuvo que tanto los ‘Citizens’ como el Borussia Dortmund “no le dejan hablar de ello” por la parte legal del fichaje.

El técnico español compareció ante los medios, antes de enfrentarse al Wolverhampton Wanderers este miércoles, y fue preguntado por la cercana llegada de Haaland.

“Todo el mundo sabe cómo está la situación. No debería hablar de ello y no me gusta hablar sobre el futuro o sobre lo que va a pasar la temporada que viene. El Dortmund y el City me han dicho que no puedo hablar de ello, por un tema lega. No puedo hablar de ello hasta que esté hecho. Ya hablaremos”, explicó el español en rueda de prensa.

El City pagará la cláusula de rescisión, superior a los 70 millones de euros, y colocará un salario de más de 20 millones netos al atacante noruego, uno de los más prolíficos del fútbol actual.

Con su llegada a Etihad Haaland se convertirá en el ‘9′ que pedía Pep Guardiola y que no pudo tener la temporada pasada cuando intentó la incorporación de Harry Kane.

El lunes último, Fabrizio Romano, conocido periodista italiano, reveló que el fichaje de Haaland por el City podría ser oficial esta semana. Incluso, aseguró que el futbolista estuvo en suelo inglés para superar las pruebas médicas de rigor y ya se encuentra de vuelta en Dortmund.

“Manchester City le dijo a la junta directiva del Borussia Dortmund que activará la cláusula de liberación del futbolista que oscila entre los 60 y 70 millones de euros en las próximas horas”, explicó el comunicador en su cuenta de Twitter.