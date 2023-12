La situación para el Manchester United no parece mejorar en absoluto. Con el entrenador Ten Hag en entredicho y varios jugadores señalados por la hinchada de no tener el rendimiento adecuado, la cereza sobre la torta de la crisis deportiva en el elenco rojo ha sido una dura eliminación de torneos europeos para esta temporada 2023-2024 a manos del Bayern Múnich en el mismo Old Trafford.

El gigante alemán visitó Manchester y le ganó por la mínima con un solitario gol de Kingsley Coman a los 70 minutos en un encuentro que controló más el elenco de baviera sobre los ‘red devils’. Los de Ten Hag solo tuvieron un remate al arco y el 40% de la posesión. Los alemanes ya estaban clasificados, mientras que los locales necesitaban una victoria para al menos alcanzar la plaza de Europa League.

El United no solo perdió, sino que el Copenhague le ganó al Galatasaray en Dinamarca y se quedó con la segunda plaza de acceso para los octavos de final, sumando 8 puntos luego de 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Los turcos, por otro lado, superaron por un punto a los de Manchester y se quedaron con el consuelo de seguir en torneos internacionales, pues clasificaron a la Europa League.

Los reds se quedaron con las manos vacías y así coronan, para mal, una temporada llena de problemas y crisis que parece no tener solución. Ahora, solo les queda la Premier League, que intentarán sacar adelante para tener otra oportunidad de brillar en el máximo torneo a nivel de clubes de Europa la siguiente temporada.





