El regreso de James Rodríguez a la selección absoluta de Colombia ha generado muchas opiniones, a favor y en contra: mientras que unos creen que debería ser un indiscutible, otros cuestionaron si su nivel es apto para la selección.

Como viene siendo ya recurrente en la vida del extremo colombiano, su presencia en la selección siempre marca polémica.

“En la forma en como está hoy, James Rodríguez no jugaría en mi equipo (...) Es tanta la admiración que la gente tiene por James, que se le está dando el compromiso sólo a él y no puede responder”, indicó Freddy Rincón en Radio Caracol.

“James jugó de acuerdo a su estado físico. ¿Tan mal está Colombia que la figura del partido se la estamos dando a James? Yo no puedo hablar porque la gente como que me quiere matar. Yo no estoy negando su calidad, pero él no es el que debería”, añadió el exfutbolista.

Sin embargo, otros sí elogiaron la presencia de James en la selección ‘cafetera’, viendo al extremo zurdo como pieza imprescindible para los dirigidos por Reinaldo Rueda.

“James es un jugador de mucha calidad, lamentablemente no fue su mejor año, no tuvo continuidad debido a las lesiones, pero él se entrega al máximo, maneja todas las facetas del partido, hace gol, con él se ve una selección diferente”, aseguró Wilson Pérez, ex seleccionado y que no coincide con Rincón.

Freddy Rincón cuestionó la convocatoria de James Rodríguez a la selección colombiana. (Foto: Difusión)

Por su parte, Iván René Valenciano fue más allá, y en su comparativa con otro crack de la selección colombiana como Luis Díaz, jugador del porto que ha mostrado un gran nivel, se decantó por la figura de James.

“Hoy la Selección de Colombia son James y diez más. Entre Luis Díaz y James, me decanto por James”, aseguró.

Caso contrario el del periodista Carlos Antonio Vélez, quien cuestionó su convocatoria con una corta frase: “A James hay que agradecerle que lo intentó pero no está para ser convocado siquiera”.

Veremos si la polémica sigue instalada en la siguiente convocatoria de la absoluta colombiana, pues tiene un enfrentamiento ante un rival directo en casa: la Selección de Perú.

