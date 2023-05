No empezó en Mestalla. El ataque racista que recibió Vinicius Jr. en el encuentro entre su club, el Real Madrid, y el Valencia, que causó una trifulca y su posterior expulsión ha sido la gota que derramó el vaso y agotó la paciencia del delantero brasileño, que ha publicado un video muy duro sobre ataques de este tipo que recibió en el pasado.

Hinchas del equipo rival, equipo que iba ganando el encuentro por la mínima en su propio campo, llenaron de insultos y calificativos al brasileño, quien reaccionó a un hincha que hizo gestos de ‘mono’ frente a él, lo que causó una escaramuza con los propios jugadores valencianos.

“No quiero jugar más”, dijo cuando dejaba el campo.

El joven delantero de 22 años fue expulsado por una agresión a Hugo Duro, jugador del Valencia, y pese a estar justificada la roja, el árbitro no tomó en cuenta que el propio Vinicius había sido, momentos antes, agredido también por un jugador del equipo contrario, que encendió aún más los ánimos en el elenco merengue.

‘Vini’ ha publicado varios mensajes en contra del racismo que ha padecido en varios campos del país europeo, criticando duramente a la la Liga Española de no tomar las medidas serias que corresponden a hechos de esta naturaleza, que empañan el espectáculo y lo lindo que debe ser este deporte en cualquier campo de nuestro planeta.

Junto a un video en donde se registraron muchos más ataques en su contra en meses anteriores, el jugador brasileño expresó todo su dolor.

“Cada partido fuera de casa es una sorpresa desagradable. Y hubo muchos esta temporada. Deseos de muerte, muñecos ahorcados, muchos gritos criminales... Todo registrado. Pero el discurso siempre recae en “casos aislados” o “un hincha”. No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión)”, empezó el mensaje del jugador merengue.

“La evidencia está en el video. Ahora pregunto: ¿cuántos de estos racistas tenían nombres o fotos expuestas en sitios web? Respondo para hacerlo fácil: cero. Ninguno aparecía para contar una historia triste o para hacer de esas falsas disculpas públicas”, añadió.

“¿Qué falta para criminalizar a estas personas? ¿Y para castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no multan a LaLiga? ¿No se molestan los televisores en transmitir esta barbaridad todos los fines de semana? El problema es muy grave y las comunicaciones ya no funcionan. Tampoco voy a culparme para justificar actos delictivos. No es fútbol, es inhumano”, sentenció el brasileño.

Con este fuerte mensaje y con videos que resultan hasta grotescos por la serie de insultos racistas y fuera de lugar que padeció el jugador madridista, Vinicius invitó a todos, jugadores, directivos, y sobre todo hinchas, a reflexionar sobre esta realidad dura que vive el fútbol español, y que probablemente se viva en otros lugares del mundo. Esto, definitivamente, tiene que parar.

