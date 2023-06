El Atlético de Madrid quedó tercero en la Liga de España, pero parece que en otras mediciones es el primero. Así lo dejó entrever Diego Simeone, su técnico, al ser consultado por el número de veces que sus jugadores tenían sexo cada mes.

Como nunca, el ‘Cholo’ participó ayer, viernes 2 de junio, de un programa donde respondió de todo, inclusive sobre que “según un estudio, el español mantiene un promedio de 56 relaciones sexuales al año. ¿En ese aspecto, eres más español o argentino?”.

A lo que el entrenador del Atlético de Madrid respondió -entre risas- que “56 al año son... 4 al mes. ¿4 al mes? No, no, no, con sólo 4 no puedes jugar en mi equipo. No voy a decir cuántas veces, pero tenemos un promedio muy bueno”.









Posiciones LaLiga 2022/23 (fecha 37):

Pos. Equipo Puntos +/- 1 Barcelona 88 51 2 Real Madrid 77 39 3 Atlético de Madrid 76 37





¿Hasta cuándo tiene contrato Simeone?

Diego Simeone llegó al Atlético de Madrid en diciembre del 2011 y, tras muchas renovaciones de contrato, se mantendrá en el club ‘colchonero’, al menos, hasta junio del próximo año, cuando acaba su vínculo contractual con los españoles.





