United Archives via Getty Images

Por su exitosa carrera deportiva, el 15 de mayo de 1981, el periódico francés L’Equipe le dio el título de Atleta del Siglo. En 1999, fue elegido Atleta del Siglo por el Comité Olímpico Internacional. En el año 2000, la FIFA le otorgó el premio del Jugador del Siglo, a partir de una votación en la que participaron ex entrenadores y ex futbolistas. (Foto: kpa/United Archives via Getty Images)