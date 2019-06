Ecuador vs. Uruguay: Gonzalo Plata marca el 3-1 y mete al 'Tri' en cuartos del Mundial Sub 20 | VIDEO Gonzalo Plata sentenció la historia en favor de Ecuador que hace historia al avanzar a cuartos de final del Mundial Sub 20 en Polonia

Ecuador marcó el 3-1 sobre Uruguay gracias a Gonzalo Plata con lo que clasificó a cuartos de final del Mundial Sub 20. (Video: DirecTV Sports)