Ecuador vs. México: Gonzalo Plata anotó el primer gol del partido en el Mundial Sub 20 [VIDEO] A los 12 minutos del primer tiempo, Gonzalo Plata apareció para culminar con éxito una buena acción por la izquierda en el Ecuador vs. México por el grupo B del Mundial Sub 20.

Gonzalo Plata rompió el cero en el Ecuador vs. México. (Captura y video: DirecTV Sports)