Ecuador empata 0-0 contra Japón EN DIRECTO por la Copa América 2019

Partido que promete. Las selecciones de Ecuador y Japón se verán las caras en el estadio Mineirao este lunes 24 de junio por la tercera fecha del Grupo C de la Copa América 2019. El encuentro arrancará a las 18:00 horas en Perú con transmisión vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

Si bien el cuadro ‘Tricolor’ es último en su zona, producto de haber perdido en sus dos primeros partidos en el certamen (4-0 ante Uruguay en el debut y 2-1 ante Chile en la segunda jornada), todavía puede acceder a la siguiente instancia como uno de los mejores terceros; sin embargo, para lograrlo, ahora, sí o sí, deberá sumar de a tres.



Precisamente, el delantero Enner Valencia, principal carta ofensiva de Ecuador, consideró este domingo que el partido contra Japón en el cierre del Grupo C de la Copa América 2019 representa una "bonita oportunidad" para su selección después de comenzar con un par de derrotas.

"Tenemos que ganar (...). Dios nos está dando una bonita oportunidad y vamos a tener que aprovecharla", comentó el atacante en rueda de prensa, según apunta la agencia AFP.

(AFP) Ecuador cayó 2-1 frente a Chile en la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2019. (AFP) AFP

Pero nada será sencillo para Ecuador, pues Japón también urge de la victoria luego de no haber tenido un arranque deseado en la Copa América 2019. Y es que el conjunto asiático cayó goleado 4-0 ante Chile en el debut y luego empató 2-2 con Uruguay en la segunda jornada, por lo que apenas tiene un punto y se ubica, de momento, en el tercer lugar del Grupo C.

Sabiendo que todavía tienen posibilidades de acceder a los cuartos de final, los dirigidos por Hajime Moriyasu saldrán al campo de juego con la consigna de lograr la victoria ante su rival de turno.

"Cuando llegamos a Brasil queríamos tener un punto, un gol, en la Copa América. Ya los tuvimos y ahora queremos una victoria (...). Vamos a entrar a la cancha a ganar", destacó el estratega de Japón, en la previa del choque con Ecuador, de acuerdo a la citada fuente.

El entrenador del conjunto nipón también expresó respeto por su próximo rival, pese a las dos derrotas encajadas en certamen continental.

(AFP) Japón empató 2-2 con Uruguay en la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2019. (AFP) AFP

"Ecuador es un equipo con alta capacidad de adaptación, intenso, con ataque rápido, muy peligroso", sostuvo Moriyasu.



Datos a tomar en cuenta en el Ecuador vs. Japón

El equipo que gane en el Ecuador vs. Japón se adueñará del casillero número tres del Grupo C y accederá a los cuartos de final de la Copa América 2019 como uno de los mejores terceros (Perú lo hizo así). En dicha instancia se enfrentará a Brasil (jueves 27 de junio), que acabó líder del Grupo A.

Si en caso el conjunto ‘Tricolor’ y la escuadra asiática empatan, Paraguay, con dos puntos y en el tercer lugar del Grupo B, avanzará a la siguiente fase del torneo por diferencia de goles y se medirá con la ‘Canarinha’.



Ecuador vs. Japón: alineaciones posibles

Ecuador : Alexander Domínguez, Pedro Pablo Velasco, Robert Arboleda, Arturo Mina, Cristian Ramírez, Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Sebastián Méndez, Romario Ibarra, Ángel Mena y Enner Valencia.

DT: Hernán Darío Gómez.

Japón: Eiji Kawashima, Tomoki Iwata, Naomichi Ueda, Takehiro Tomiyasu, Daiki Sugioka, Koji Miyoshi, Takefusa Kubo, Gaku Shibasaki, Shoya Nakajima, Hiroki Abe y Shinji Okazaki.

DT: Hajime Moriyasu.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 18:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 18:00 horas (en Ciudad de México) vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 20:00 horas vía TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 20:00 horas (en Brasilia) vía SporTV 2 y SporTV Play

Colombia: 18:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 19:00 horas (en Santiago) vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 18:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 20:00 horas vía vera+, TCC, Monte Carlo TV Canal 4, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 19:00 horas vía Tigo Sports

Venezuela: 19:00 horas vía Venevision, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 19:00 horas vía Tigo Sports