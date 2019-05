Ecuador vs. Japón: Tagawa hizo un autogol para poner el 1-0 a favor del ‘Tri’ en el Mundial Sub 20 | VIDEO Kyosuke Tagawa metió un gol en propia puerta para inaugurar la cuenta en el encuentro entre Ecuador y Japón por el Mundial sub 20 en Polonia.

Kyosuke Tagawa marcó un autogol para Ecuador. (Captura y video: DirecTV Sports - FIFA)