Ecuador vs. Japón: gol de Kota Yamada para empatar el partido en Bydgoszcz [VIDEO]

Encontró el empate aunque no pudo festejarlo como quiso. Kota Yamada anotó el 1-1 en el partido entre Ecuador vs. Japón válido por la fecha 1 del grupo B del Mundial Sub 20 Polonia 2019. El volante asiático aprovechó un balón suelto en medio de los reclamos sudamericanos.

Sobre los 68 minutos del partido, Japón y Ecuador tuvieron una serie de rebotes al borde del área del equipo sudamericano del cual sacó provecho el equipo azul.



Ito logró golpear el balón hacia el área que obligó al portero Wellington Ramírez a salir apurado ante la arremetida de Taisei Miyashiro. El portero del tricolor despejó a medias hasta la posición de Kota Yamada que en primera, de volea, no perdonó.



Los sudamericanos reclamaron la falta contra su portero, pero el árbitro, tras consultar con el VAR, determinó que esta no existió. Tampoco fuera de juego y validó el gol que despertó la ilusión de los japoneses.



Ecuador y Japón integran el grupo B de la Copa del Mundo Sub 20 junto a Italia y México que jugaron a primera hora.