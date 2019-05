Ecuador vs. Italia: Pinamonti anotó gol y firmó el 1-0 en Mundial Sub 20 | VIDEO Italia abrió el marcador a través de Andrea Pinamonti, que no perdonó en el área en duelo por el Grupo B del Mundial Sub 20.

Andrea Pinamonti puso en ventaja a Italia sobre Ecuador, a los 21'. (Captura: DirecTV)