Ecuador vs. Hungría EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 3 del grupo B del Mundial Sub 17 Brasil 2019 en el estadio Olímpico de Goiania este viernes desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y con transmisión de DirecTV Sports. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo donde la selección sudamericana se juega la clasificación a octavos de final.

Con un partido ganado y uno perdido, Ecuador se encuentra ante una gran chance de avanzar a los octavos de final del Mundial Sub 17 desde el Grupo B. A los sudamericanos les sirve ganar y que Australia no haga lo propio con Nigeria para meterse a la siguiente fase.

Ecuador vs. Hungría: horas y canales en el mundo

México 2:00 p.m. | Perú 3:00 p.m. | DirecTV Sports Ecuador 3:00 p.m. | Colombia 3:00 p.m. | Bolivia 3:00 p.m. | Venezuela 3:00 p.m. | Argentina 4:00 p.m. | Brasil 4:00 p.m. | Chile 4:00 p.m. | Paraguay 4:00 p.m. | Uruguay 4:00 p.m. | España 8:00 p.m. |

¿Dónde se juega el Ecuador vs. Hungría?

El Estádio da Serrinha, propiedad del Goiás Esporte Clube, equipo de la Serie A del fútbol brasileño. En este estadio juega como local los partidos del campeonato goiano y de primeras fases de la Copa do Brasil. Fue construido en 1995 y en 2004 fue objeto de una amplia renovación. En 2018 fue inaugurada la tribuna sur, según información de FIFA.

¿Cómo ver en TV y Streaming el Ecuador vs. Hungría?

El choque entre Ecuador y Hungría, por la última fecha del grupo B del Mundial Brasil 2019 será transmitido por DirecTV para Latinoamérica y también tienes la chance de seguirlo vía streaming con la señal de DirecTV GO, aplicación para móviles a la que puedes acceder con un usuario y correo asociado a tu cuenta de forma gratuita.

En Ecuador solo lo transmite la señal de DirecTV Sports, dueños de los derechos de transmisión de este cotejo.

Ecuador vs. Hungría: ¿Cómo llegan los equipos?

Ecuador marcha en el segundo lugar con tres unidades por delante de Australia y Hungria que tienen un punto. Los norteños dependen del triunfo para clasificar sin esperar lo que pase en el otro partido. El empate lo deja pendiente de lo que hagan los 'Socceroos' y el triunfo de Hungría deja al 'Tricolor' fuera del certamen.

Así llega Ecuador

08/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Uruguay 4-1 Ecuador 11/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Peru 1-1 Ecuador 14/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Ecuador 4-1 Argentina 26/10/19 | Mundial Sub 17 | Ecuador 2-1 Australia 29/10/19 | Mundial Sub 17 | Nigeria 3-2 Ecuador

Así llega Hungría

10/05/19 | Elim. Europa Sub 17 | Rusia 2-3 Hungría 13/05/19 | Elim. Europa Sub 17 | Hungría 1-1 España 16/05/19 | Elim. Europa Sub 17 | Hungría 1-1 Bélgica 26/10/19 | Mundial Sub 17 | Nigeria 4-2 Hungría 29/10/19 | Mundial Sub 17 | Australia 2-2 Hungría

Pronóstico para el Ecuador vs. Hungría

Las casa de apuestan tienen como favorito al triunfo a la selección de Ecuador, pero Hungría, al tratarse de una selección europea, no se le puede descartar de una competición sin que haya jugado. ¿Quién crees que ganará el patrido y logrará la clasificación?

¿Cómo llegar al estadio Olímpico de Goiania?