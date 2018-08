Rayo Vallecano inició este domingo LaLiga española recibiendo una goleada de 4-1 en casa ante el Sevilla y el lateral peruano Luis Advíncula jugó la parte final del partido.

Míchel, el entrenador del Rayo Vallecano, habló sobre el rendimiento del incaico y de Tito, quienes hicieron su debut oficial con el cuadro cruzado.

"Tito y Luis Advíncula necesitan tiempo de trabajo para dar su mejor versión. No me puedo quejar de la actitud de los jugadores. Hoy nos han superado en ritmo. A seguir trabajando. Todos van a ir a más, no tengo ninguna duda", expresó el DT en conferencia de prensa.

El lateral derecho peruano ingresó a los 76 minutos de juego por José Ángel Pozo y a los 78', demoró en la salida y habilitó a André Silva para que marque el 4-0 momentáneo.

"Necesitamos refuerzos, no solo por el partido de hoy. La plantilla aún es corta. Con la tranquilidad de que se están haciendo las cosas lo mejor posible. Aún queda hasta el cierre del mercado", sentenció Míchel.

Rayo Vallecano deberá enfrentar el sábado 25 de agosto a Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano por la segunda fecha de LaLiga española. Tremendo partido.