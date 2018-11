DT de Gremio: "Si la Conmebol quiere ser creíble, debemos estar en la final de Copa Libertadores"

Gremio de Porto Alegre aguarda el fallo de la Conmebol en su reclamo contra River Plate , luego del partido que determinó la clasificación del club argentino a la final de la Copa Libertadores.

La actitud del DT de River, Marcelo Gallardo, de incumplir el castigo que previamente había recibido por parte de la Conmebol (un partido de inhabilitación), le abrió una chance al club brasileño.

Renato Portaluppi, el entrenador de Gremio, luego de la victoria de su equipo frente al Atlético Mineiro, este sábado por el Brasileirao, metió presión y dijo que está en juego la "credibilidad" de la Conmebol.

“La Conmebol tiene la opción A y la opción B: la credibilidad de ella o la no credibilidad. Si van por la credibilidad, Gremio va a estar en la final de la Libertadores. Si decide otra cosa, va a perder credibilidad, no solo con los equipos brasileños sino con todo el mundo. Si fuera un juzgamiento sin política, el Gremio debería estar en la final. No es la credibilidad con el Gremio, sino con todo el mundo”, expresó.

“El presidente del club trabajó mucho. Es lógico que todo el mundo esté a la expectativa, todos los jugadores expectantes de la respuesta. Esto es cuestión de credibilidad, espero que tomen la decisión por eso. El reglamento es muy claro, si no fuera juzgado políticamente, Gremio tendría que estar en la final. Si fue político, no hay credibilidad”, agregó.

La Conmebol debió dar este sábado su fallo sobre este caso. La prensa argentina está segura de que no peligra la participación de River Plate en la final de la Copa Libertadores y que Marcelo Gallardo recibirá una fuerte sanción, en dinero y en fechas de suspensión.

