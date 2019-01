DT del Arsenal sorprende y asegura que Mesut Özil no está en venta

El entrenador del Arsenal , el español Unai Emery, indicó este domingo que el volante ofensivo alemán Mesut Özil no está en venta y que espera contar con él en lo que resta de la temporada.

"No está en venta. No es un jugador que vayamos a vender", sostuvo Emery, cuando le consultaron por la situación de Özil, quien no está siendo considerado en el primer equipo.

"Yo escojo a los jugadores y pienso que estos eran los mejores para este partido. Hemos ganado partidos con él (Özil) y los hemos perdidos. No creo que ganemos o perdamos por un jugador", expresó el técnico español tras la derrota ante el West Ham por la Premier League.

Mesut Özil ha estado ausente en el Arsenal durante 14 partidos entre lesión (problemas en la rodilla) y decisiones técnicas. La última vez que arrancó como titular fue el 26 de diciembre contra el Brighton (1-1).

La prensa inglesa señalaba que Mesut Ozil podría salir del club 'Gunner' en enero con posible destino al Inter de Milán, aunque también se rumoreó con una cesión al Real Betis de España.