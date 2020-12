Ronaldo Nazario, campeón del mundo con Brasil, habló de su gran amigo Diego Maradona. El actual presidente del Real Valladolid de España ha pedido este martes que se recuerde al exjugador argentino “por lo mucho que aportó a tanta gente” y no por lo que hizo en su vida privada.

“Diego deja un legado en el fútbol inolvidable y cambió la vida de mucha gente”, incluida la del propio ‘Fenómeno’, por lo que ha mostrado su “eterno agradecimiento” por la inspiración que le proporcionó, ha afirmado durante una rueda de prensa en la que ha insistido en que “cada uno lleva su vida privada como puede, y no debe ser juzgado por ello”.

Ronaldo ha reconocido que su fallecimiento le ha afectado mucho y que le cogió por sorpresa dejándole una “profunda tristeza”, ya que “era una persona cercana, espectacular, feliz y alegre que nos enamoró a todos, que ha dejado un legado increíble”, por lo que su pérdida es “algo lamentable y muy duro”, ha añadido.

‘Ronnie’ ha recordado una anécdota que le ha hecho emocionarse, y que tuvo lugar “una de las primeras veces” en las que el ‘Pelusa’ viajó a Madrid para visitarle y ver un partido de fútbol. En la cena que compartieron, le preguntó sobre la procedencia de la leyenda de “llevar siempre dos relojes”.

“Maradona me contó que su hija le regaló ambos relojes y por eso no se los quitaba nunca. Pero cuando acabó la cena me regaló uno de ellos y yo no quería aceptarlo. Él se enfadó y me lo quedé. Lo guardaré toda mi vida como recuerdo de su generosidad, amabilidad, y del ser humano que era”, ha relatado.

El astro brasileño ha querido enviar un afectuoso saludo a sus familiares y amigos “porque siempre estaba muy pendiente de ellos, ya que era alguien muy familiar” y guardará en su memoria “las muchas anécdotas y risas” que han vivido juntos ya que, en los últimos diez o quince años compartieron “muchos eventos, reuniones y celebraciones”.

Ronaldo conversó con Maradona hace “unos tres meses” para preguntarle “por un centrocampista suyo, del que habló maravillas” y le contó lo que estaba haciendo en el Real Valladolid: “él me mostró todo su apoyo y se puso a mi disposición para ayudarme en lo que pudiera”.

La cercana relación entre dos de los mejores jugadores de fútbol del mundo ha hecho que Ronaldo defienda a capa y espada la figura de Maradona “como alguien que cambió la vida de mucha gente para bien”, y por eso ha advertido que “la acción en su defensa que ha realizado Argentina debería propagarse en el mundo entero”.

Fuente: EFE