La polémica jugada que fue cobrada como penal a favor de River Plate en el clásico (victoria del 'Millonario por 2-0) ante Boca Juniors por semifinales de la Copa Libertadores fue uno de los pasajes que mayor debate generó. Y del tema se sigue hablando dos días después.

El árbitro, tras el uso del VAR, decidió cobrar la pena máxima tras una falta de Emmanuel Mas contra Rafael Santos Borré. Muchos estuvieron de acuerdo, mientras que otros, como Diego Maradona, rechazaron la medida. "Para mí no fue penal", dijo el 'Pelusa'.

En un audio que fue difundido en el programa 90 minutos de fútbol, Diego Maradona se refirió a la acción, criticó al VAR y reconoció la superioridad que tuvo River Plate en el Estadio Monumental.

"¿Cuántas veces Cascini disputó una pelota en el medio de la cancha o adentro del área con pelota y tobillo?", fue la pregunta retórica de Diego Maradona, aludiendo a Raúl Cascini, exjugador de Boca Juniors y panelista del programa.

"Lo que pasa es que los del VAR nunca jugaron al fútbol y ustedes (periodismo) están todos en que fue penal", añadió el actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Que River fue superior y River es un equipazo al lado de Boca, no lo niego. ¿Pero que fue penal? No. Que River le podría haber ganado 5 a 0 también es cierto. Y felicito a Gallardo porque tiene un equipazo. Pero el penal no fue”, sentenció Maradona.