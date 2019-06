Maradona niega sufrir de Alzheimer: “No me estoy muriendo” | VIDEO

Diversos medios indicaron hace unos días que Diego Maradona tiene principios de Alzheimer. Sin embargo, el campeón del mundo ha compartido un video en sus cuentas oficiales para descartar dichas versiones.

El ‘Pelusa’, visiblemente enojado, ha cuestionado la forma en cómo se ha tocado este tema tan delicado. “¿Por qué mienten? Hablan de Alzheimer y no saben lo que quiere decir la palabra Alzheimer, es muy jodida”, manifestó.

“La gente que tiene Alzheimer se muere. Yo no me estoy muriendo. Estos hijos de... saben qué, la tiran para crear confusión y a mí la confusión no me va”, agregó Maradona, haciendo referencias a los rumores publicados.

“Esto no es saber hacer periodismo, es querer agarrar el camino más corto y querer ganarle al otro. Yo no, yo gané el primer puesto ganando al fútbol”, concluyó el también entrenador de fútbol.

Diego Maradona estuvo dirigiendo al Dorados de Sinaloa del ascenso mexicano. Sin embargo, hace unos días, el ‘Diez’ se comunicó con el club para anunciarles que dará un paso al costado por motivos de salud.