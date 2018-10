Diego Maradona jura que no criticó a Lionel Messi: "me quieren enfrentar al mejor del mundo" | VIDEO

Diego Maradona intentó aclarar las críticas que había soltado contra Lionel Messi hace unos días, luego de asegurar que es un jugador que "va al baño 20 veces antes de un partido", y culpó a la prensa de querer enfrentarlo al jugador del Barcelona.

"No me importa todo lo que digan, lo toman para mal o lo toman para bien. Yo sé quién es Messi, sé que es el mejor jugador del mundo. Que si van al baño 20 jugadores yo nunca nombré a Lionel Messi. Lo que pasa es que me quieren poner en frente de Lionel y no pueden. La amistad que yo tengo con Messi es más grande que todo lo que pueden escribir ustedes (los periodistas) y estoy diciendo que (Leo) es el más grande del mundo", sentenció Maradona en la conferencia de prensa tras la victoria de Dorados de Sinaloa en campo de Mineros de Zacatecas.

En otro momento, el 'Pelusa' aseguró que no abandonará "el barco" ante los problemas que presenta en sus rodillas (artrosis). "Quiero entrenarlos con la rodilla como la tengo. Estos chicos merecen esto y mucho más", soltó.

Con su victoria en Zacatecas (2-3), Dorados se metió, de momento, en el grupo de los 7 primeros de la Liga de Ascenso MX que da derecho a la liguilla final.

