Diego Maradona ha sido punto de las críticas por el trabajo que ha desarrollado en su faceta como entrenador principal, a pesar de algunas experiencias positivas. Sin embargo, los jugadores que tuvieron la suerte de compartir con el campeón del mundo tienen una opinión totalmente diferente.

Brahian Alemán, jugador de Gimnasia, relató cómo es tener al ‘Pelusa’. “Es un gran orgullo. El día que llegó no lo podíamos creer. Nos quedamos todos mudos. Hoy ya es uno más. Siempre está contento, tirando chistes. Es muy positivo, siempre con buena onda y arengando en las prácticas. La verdad que es un crack con todas las letras”, aseguró al diario El País.

No obstante, el volante hizo una observación sobre la labor de Maradona. “No era Diego el que no me ponía, me parece que no es el que arma el equipo. Él es más marketing. Hay un cuerpo técnico muy amplio y hay que respetar las decisiones. Hay que ser respetuoso y acompañar al equipo, siempre con la mejor onda”, declaró.

Pero, Alemán prefiere quedarse con el mejor rostro del ‘Diez’. “Trabaja en la ofensiva con nosotros y aunque no se puede mover mucho ni pegarle a la pelota, está ahí en la mitad de la cancha gritando y te muestra como pegarle en las tareas de definición”, contó.

“Tiene la rodilla muy mal y no puede casi pegarle, pero te explica cómo hacerlo. Es un tipo muy bicho y lo tiene todo muy claro. Aprendemos mucho de él y él de nosotros porque nos lo dice. A mí me resalta constantemente y me hace alguna broma. Y si hago un gol de afuera del área, se pone muy contento y lo grita", añadió.

De otro lado, Alemán reveló qué le impresiona de Maradona. “Te empieza a hablar y a contar cosas de hace años y se acuerda de todo. Clarito, no tiene nada que ver con lo que muestran en la televisión. Siempre le muestran el lado malo. Pero cuando lo tienes todos los días te das cuenta cómo es, lo humilde que es”, manifestó.

Enseguida, el mediocampista contó un detalle que tuvo el DT. “Un día que estábamos concentrados en Ezeiza era el cumpleaños de Maximiliano Comba y del ‘Patito’ Monti, él esperó que fuera medianoche para darles sus regalos. Dos perfumes y de nivel. También nos regaló un rosario de plata, enorme, con un crucifijo. Siempre está pensando en el grupo”, concluyó.