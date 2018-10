Diego Maradona , actual entrenador del Dorados de Sinaloa mexicano, ha lanzado fuertes palabras contra sus críticos a los que acusó de haber consumido drogas con él.

"Yo no pienso que me juzgan por mi pasado, pero ¿sabes lo que pasa?, en Argentina hay muchos caretas, muchos. Y todos esos que hoy se inflan los bolsillos de guita están llenos de cocaína también", comentó en Infobae.

"No te creas que solamente consume el pibe que puede rascar la olla, no. En Argentina hay gente que toma y que toma de la buena. Yo lo sé porque yo he tomado con ellos", agregó.

"Con lo mío aprovecharon para salvar a los hijos drogadictos de los diputados, de los dirigentes", remató.

Diego Maradona está en pleno auge con el Dorados de Sinaloa al que logró meter, de momento, en zona de 'Play Off', en busca del ansiado ascenso.