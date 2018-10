Diego Maradona dispara: "Nunca vi un árbitro tan malo" | VIDEO

Diego Maradona celebró la victoria del Dorados de Sinaloa sobre Mineros de Zacatecas, con 'baile incluido', pero en la conferencia de prensa, disparó contra el árbitro.

"Nunca en mi vida había visto un árbitro tan malo, tan malo. Las cosas hay que decirlas como son. No sabe absolutamente nada del reglamento. Entonces no puede dirigir. No sé por qué lo mandan a un partido en que nosotros nos estamos jugando la clasificación y el otro equipo también corre 90 minutos para luego (el árbitro) se vaya a su casa, se tome una botella de champán y mire el partido. No, estoy cansado de árbitros ladrones", soltó el 'Pelusa'.

No es la primera vez que Diego Maradona se queja de manera abierta de los árbitros en la Liga de Ascenso MX y por sus duros adjetivos, podría recibir una sanción.

Sobre sus problemas en la rodilla (artrosis), que podría apartarlo de la dirección técnica del 'Gran Pez', Maradona fue bastante claro.

"Yo no abandono el barco, quiero estar con mis muchachos, quiero entrenarlos con la rodilla como la tengo. Pero estos chicos merecen esto y mucho más. Yo no me voy contento porque ganó Maradona, yo me voy contento porque ellos ganaron. Ojo que esta cancha no es nada fácil", expresó.

Dorados de Sinaloa derrotó este sábado como visitante al Mineros Zacatecas (2-3) y se metió en el grupo de los 7 primeros que da acceso a la liguilla final por el ascenso.

