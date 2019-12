Diego Armando Maradona , fiel a su estilo, contó que estuvo tres días perdido tras una fiesta y que el pretexto que se le ocurrió fue decir que había sido abducido por extraterrestres.

En una entrevista al medio argentino Tornos y Competencias (TyC Sports) habló sobre varios temas de fútbol y de su adolescencia.

“Una vez, con unas copas de más, falté a casa tres días, llegue al cuarto día y dije ‘me llevaron los ovnis’”, manifestó entre risas al programa Líbero de aquel medio informativo.

Además, se animó a recordar el origen sobre su apelativo ‘El pelusa’. De acuerdo con sus recuerdos, Maradona dijo que se debió a que, de pequeño, tenía vellos poblados en su cuerpo.

“Me lo pusieron porque cuando nací dicen que tenía pelos por todos lados. Era peludo, entonces me pusieron Pelusa”. añadió.

Maradona se animó, también, a darles un consejo a los jóvenes acerca de la prevención del uso de drogas:

“A los chicos les digo no a la droga, no. Ustedes no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia, eso lo aprendí de mi vieja, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido. Y yo cuando tomaba falopa (cocaína) no tenía nada, era un zombi. No la prueben”, dijo.