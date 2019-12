La historia de Diego Armando Maradona ha sido contada más de una vez, pero es innegable que en boca del ‘Diego’ siempre se conozca detalles nuevos dentro y fuera de la cancha.

Nacido en un hogar marcado por la pobreza, el ‘Pelussa’ conoció las carencias, pero -según él mismo ha contado en una entrevista a TyC Sports- no fue infeliz pues estaba cerca de sus padres, gestores principales de su éxito.

El astro del fútbol mundial incluso se atrevió a contar un peculiar episodio que vivió tras cobrar su primer sueldo. Luego de recibir el cheque llevó a su madre a comer pizzas al restaurante más popular de su zona y allí se gastó todo el dinero.

Años después y ya habiendo incrementado exponencialmente sus ingresos con su popularidad en las canchas, intentó comprar la pizzería, pero los dueños rechazaron su propuesta. “Es una de las pocas cosas en las que me dijeron que no”.

En medio de los recuerdos, Maradona no olvida quienes se convirtieron en su columna vertebral: sus padres y asegura que cambiaría todo lo que ha obtenido hasta ahora por volver a tenerlos cerca.

“Nunca dejé de ser feliz, el tema es que se me fueron mis dos viejitos, ese es el único problema que tengo. Lo que me robaron, lo que me sacaron, lo que me siguen sacando, no me importa. Daría todo lo que tengo porque mi vieja se aparezca por esa puerta, nada más”, comentó en medio de lágrimas.

¿PELÉ O MARADONA?

Al ser consultado sobre quién es el mejor jugador de la historia, Maradona reconoció la trayectoria de Alfredo di Stéfano. “Fue superior a todos”, comentó. No obstante se reconoce como uno de los grandes incluso sobre su eterno rival, el brasileño Pelé.

“Lo amigos de Pelé le inventaron un trofeo como la leyenda viviente del fútbol. No era esa la pregunta que tienen que hacer en la computadora allí decía ¿quién fue el mejor jugador de la historia?, y hasta en Río le gané a Pelé”, enfatizó.

Maradona, además, aprovechó para reconocer el trabajo de Leo Messi y aseguró -sin restarle mérito- que si bien el no le enseñó a patear, le dio algunas indicaciones

“Yo le dije como tenía que poner el pie lo demás es todo mérito de él Messi”, contó.

Otro de los favoritos del crack del fútbol mundial es Ignacio ‘Nacho’ Martín Fernández, actual mediocampista del River Plate de quien dijo “tiene gamuza en el pie”.

TOCÓ FONDO

Uno de los momentos más negros que le tocó afrontar en su vida fueron, sin lugar a dudas, las consecuencias que le dejó el consumo de drogas y el coma que le sobrevino tras una sobredosis en enero de 2000. Esta, según sus propias palabras, es una de las cosas de las que más se arrepiente.

No obstante fue claro en agradecer a sus hijas, Dalma y Gianina, por ser las responsables de su recuperación en esta dolorosa etapa.

“Que nadie se ponga ninguna medalla por sacar a Maradona de la droga. A mi me sacó Dalma, Dalma contandome que Gianina cada vez que salía del colegio iba donde estaba yo en coma y me decía: 'papá, yo quiero vivir lo que viviste con Dalma, por eso quiero que te despiertes papá (... ) y allí fue cuando dije nunca más”.

SU MENSAJE A LA JUVENTUD

Luego de todo lo vivido, el argentino dejó un mensaje a los jóvenes en el que les recomendó no consumir drogas por las terribles consecuencias que estas traerían a sus vidas.

"A los chicos les digo ‘no a la droga’. Ustedes no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia, eso lo aprendí de mi vieja, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido. Y yo cuando tomaba falopa (cocaína) no tenía nada, era un zombi. No la prueben”

Maradona aprovechó la entrevista, además, para desmentir que haya conocido a el capo de la droga, el colombiano Pablo Escobar. “No fui (a la hacienda Nápoles). Nunca lo conocí, nunca me regaló nada y la verdad que lo que hacía era horroroso”, precisó.