Con Diego nunca se sabe. Si hay un nombre en toda Argentina que hoy está en boca de todos, ese es en definitiva el de Diego Armando Maradona, actual entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El 'Pelusa’, que en las últimas horas ha sido vinculado al banquillo de Venezuela, no fue a los entrenamientos del ‘Lobo’ presuntamente por temas de salud.

Según pudo dar a conocer un periodista de ‘La Red’, el exjugador argentino no estuvo en la primera práctica del año de Gimnasia debido a que tenía que realizarse estudios en la rodilla que se operó hace unas semanas y en el hombro. No obstante, esta noticia no ha hecho más que acrecentar los rumores de su posible partida rumbo al país llanero.

Para nadie es un secreto que Maradona mantiene una estrecha relación con el presidente venezolano Nicolás Maduro, por lo que idea de verlo en el banquillo de la selección no es del todo descabellada. La Federación Venezolana de Fútbol ya notificó que el Comité Ejecutivo designará a una comisión que tendrá a su cargo la elección del nuevo entrenador, entre los que Diego es claro favorito.

Como bien se recordará, Venezuela se quedó sin técnico a puertas de las Eliminatorias y la Copa América, luego de que Rafael Dudamel decidiera dejar el cargo el jueves. El extrovertido entrenador dirigió a la ‘Vinotinto’ durante 42 partidos, con un saldo de 12 victorias, 17 empates y 13 derrotas. Además, en el mundial sub 20 del 2017, consiguió ser finalista del torneo en un hecho que fue considerado una hazaña para el modesto fútbol de su país.

Ya hubo un acercamiento

No es la primera vez que vinculan a Maradona con la ‘Vinotinto’, pues en el 2018 cuando el ‘Pelusa’ arregló su vínculo con los Dorados de Sinaloa, su representante Matías Morla reveló que desde Bolivia y Venezuela consultaron por los servicios del extécnico de la Selección Argentina.

Sin embargo, Maradona ya había dado su palabra a los dirigentes de Gimnasia y Esgrima de La Plata para quedarse al menos hasta junio de 2020, con la intención de salvar al equipo del descenso. De hecho, ‘Infobae’ adelantó que desde la interna del ‘Lobo’ aseguraron que “Diego está a full con su club; por ahora esto es todo lo que hay”.