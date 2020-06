Argentina e Inglaterrea se enfrentaban en el Mundial de México 1986 y el ’10′ se inventó una jugada que queda en la retina de quien la vio. “Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?”, repetía Víctor Hugo Morales luego que Diego Armando Maradona anote uno de los mejores goles en la historia de los mundiales.

Fue un 22 de junio, por los cuartos de final de una Copa del Mundo que terminaría en manos del Albiceleste. Aquella instancia ante los ingleses, con todo lo que conllevaba el contexto y la historia reciente contra esa nación europea, hizo del partido una cuestió mucho más personal y especial.

Maradona, vestido de azul, anotó el primero con ayuda con la mano. Conciente de la estatura del portero Peter Shilton y que no llegaría al cabezazo, Diego tocó el esférico con la zurda para enviar el balón a la red. Salió a festejar el tanto mientras todos reclamaban. Los árbitros no se percataron de lo sucedido.

“En el primer gol, Shilton pensó que yo iba a chocar contra él. Eso es lo que pasa en esas jugadas, siempre. Pero yo me hice chiquito y salté. No sabía si iba a llegar, tampoco si me lo iban a cobrar, pero no la iba a dejar pasar”, dijo el Diego en Infobae.

Minutos más tarde llegaría una verdadera genialidad. Maradona tomó el balón cerca a la mitad de la cancha y nadie lo pudo detener. Al llegar al área volvió a cruzarse con Shilton, se lo quitó de encima y definió con categoría.

Diego, años después, lo definiría como “el gol soñado”, pero no por anotarlo él, sino soñarlo todos los jugadores y, más, durante la disputa de un Mundial. Su compañero, Jorge Valdano, que lo vio desde el campo, lo califica siempre como “una obra de arte”.

Carlos Salvador Bilardo, seleccionador albiceleste en aquella cita mundialista, desveló que no festejó la anotación.

“Vos no disfrutabas adentro... Cuando Diego le hace el mejor gol de la historia a los ingleses, ¿vos los disfrutaste eso?”, le preguntó Alejandro Fantino en el programa Animales Sueltos.

“No, miré atrás para ver cómo estábamos parados. Tenía esa locura de mirar cómo quedábamos parados siempre después de un gol. Por temor al... contragolpe, no, eso se dice en el boxeo. En fútbol se dice un contraataque. Te meten un contraataque y te matan porque todos los jugadores están a un lado y queda el otro libre”, dijo Bilardo.

Históricos goles de Diego Maradona a Inglaterra cumplen 34 años