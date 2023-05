¿Qué relaciona la graduación de una joven estudiante de biología con una final de UEFA Europa League? La respuesta está en la fecha, algo que ha generado un problema familiar en Italia: un padre no asistirá a la ceremonia de graduación de su hija porque irá a la gran final entre el Sevilla FC y la AS Roma en Budapest.

Así lo denunció Marta, una joven estudiante de biología que se graduará el 31 de mayo, fecha en la que se disputará la gran final de la UEFA Europa League en el Puskás Aréna, partido para el cual su padre ha conseguido entradas.

“Me llamo Marta y me gustaría contarles algo que me está poniendo enferma. El próximo miércoles 31 me gradúo en biología, pero mi padre no estará en la ceremonia porque me dijo que consiguió entradas para la final entre la Roma y el Sevilla en Budapest”, contó la joven en un programa de la radio pública italiana.

La denuncia de la joven estudiante se viralizó en poco tiempo en las redes sociales, en donde los usuarios se han dividido en dos bandos bien definidos: quienes apoyan a rajatabla la posición de Marta, y los fanáticos del fútbol que apoyan la decisión del padre de asistir a la final de la Europa League.

“Parece ser que para un hombre de 60 años, la graduación de su hija viene después de un partido de su equipo de fútbol”, remarcó Marta y agregó: “Me defrauda mucho”.

El encuentro, que ha generado esta pelea familiar, se llevará a cabo este 31 de mayo a las 14:00 (hora peruana) y enfrentará a una Roma que busca su segundo título internacional consecutivo, tras ganar la Conference League el año pasado, y al Sevilla, el ‘Mister Europa League’, que busca un nuevo título de Europa.