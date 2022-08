Dejó Real Madrid después de haberlo ganado todo, para comenzar una nueva etapa en Manchester United. Algunos días después de ser anunciado como fichaje, Casemiro hizo este sábado su debut oficial con camiseta de los ‘Red Devils’, en choque por la cuarta jornada de la Premier League.

El mediocampista esperó su oportunidad en el banco de suplentes y el entrenador Erik Ten Hag decidió mandarlo a la cancha, con el marcador estaba a favor. Al minuto 80, el brasileño ingresó en reemplazo de Anthony Elanga y recibió la ovación de los hinchas que dijeron presente en el St. Mary’s Stadium.

“Todos los que se me han acercado han mostrado un cariño muy especial por mí y, sin dudas, eso es muy importante, ¿no? Siempre me he sentido muy querido desde que llegué aquí. Este es un nuevo reto, así que tengo una felicidad increíble”, declaró Casemiro, en la primera entrevista que concedió al canal oficial de Manchester United, sobre su llegada.

Nuevo triunfo de Manchester United

Un gol de Bruno Fernandes dio continuidad a la mejoría del Manchester United, que salió con los tres puntos de St. Mary’s Stadium frente al Southampton para prolongar su despegue en la Premier League, coincidiendo con el debut como de Carlos Henrique Casemiro.

El exmadridista brasileño se estrenó como ‘Diablo rojo’. Antes, había saltado al césped Cristiano Ronaldo, otra vez suplente, por segunda semana seguida. Igual que el capitán Harry Maguire que ha desaparecido de las alineaciones del DT neerlandés.

Casemiro entró con el partido encarrilado para el Manchester United por el gol de Bruno Fernandes que desenredó una salida complicada que propició la segunda victoria seguida en el proyecto del United. Acabaron pidiendo la hora los visitantes que ahuyentaron los fantasmas que siete días ponían en entredicho este nuevo proyecto.